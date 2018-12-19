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Франция надеется, что Бразилия продолжит «борьбу» с глобальным потеплением

Политика

Бразилия отказалась проводить саммит по климату COP25 в 2019 году

Париж, 19 декабря 2018, 08:40 — REGNUM  Франция надеется, что Бразилия продолжит участвовать в борьбе с глобальным потеплением, даже если она отказалась от организации климатического саммита COP25 в 2019 году, сообщает Le Figaro.

«Мы рассчитываем на то, что Бразилия будет и впредь участвовать в борьбе с глобальным потеплением вместе с нами, наряду с Мексикой и многими южноамериканскими партнерами», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляя приоритеты председательства Франции в G7 в 2019 году.

В конце ноября 2018 года Бразилия отказалась проводить саммит по климату COP25 в 2019 году. Это решение принял крайне правый избранный президент Жаир Болсонаро, который скептически относится к климатическим проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал участников саммита по климату в Польше сохранить Парижское соглашение 2015 года. Саммит по климату COP24 прошел в Катовице с 2 по 14 декабря 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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