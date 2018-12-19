Госдеп США переадресовал Японии вопрос о базе РФ в Венесуэле

Вашингтон, , 08:35 — REGNUM За ответом на вопрос о том, что Россия якобы собирается создать военную базу в Венесуэле, необходимо обратиться к правительству Японии, заявил замруководителя пресс-службы госдепа США Роберт Палладино на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о том, как Соединенные Штаты относятся к созданию такой базы в Венесуэле, Палладино отметил, что Россия «много чего говорит», поэтому он не станет комментировать это сейчас.

«Обратитесь также к правительству Японии с этим вопросом», — цитирует ТАСС Палладино.

При этом на уточняющий вопрос, что речь идет о Венесуэле, а не о Японии, Палладино ответил: «По поводу Венесуэлы я скажу то же самое, и я не буду реагировать на все, что они говорят».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил реакцию главы государственного департамента США Майка Помпео на прибытие российских самолетов Ту-160 в Венесуэлу, которые приземлились там 11 декабря. Венесуэльские пилоты провели совместные полеты с российскими коллегами.

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