Странами Центральной Америки принят план по борьбе с причинами миграции

Мехико, , 08:33 — REGNUM 18 декабря в Национальном дворце в Мехико президенты Мексики, Гондураса, Гватемалы и вице-президент Сальвадора подписали соглашение об осуществлении Комплексного плана развития Северного треугольника Центральной Америки и устранении причин миграции. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес зачитал текст, в котором правительства представленных стран называют миграцию историческим источником прогресса, но в то же время считают, что этот вопрос должен рассматриваться интегрально, а страны должны инвестировать в программы, цель которых — достигнуть устойчивого развития Центральной Америки.

По словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, правительство США также присоединится к Комплексному плану развития. В качестве первого шага Мексика и США выделят по $5 млрд на реализацию плана.

Это соглашение стало реакцией на феномен «каравана мигрантов», состоящего из граждан Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. С середины октября «караван» двинулся на север к мексикано-американской границе с целью попасть в США.

По различным оценкам, число участников «каравана мигрантов» составляет от 6 тыс. до 18 тыс. человек. По данным миграционных служб Мексики, к началу декабря в стране находилось около 9,5 тыс. мигрантов из Центральной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по экономическому развитию региона с целью устранения причин миграции стали темой первой телефонной беседы между новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и его коллегой из Вашингтона Дональдом Трампом.

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