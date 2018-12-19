Россия сожалеет о принятии ГА ООН «вредоносной украинской затеи» по Крыму

Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM Принятое Генассамблеей Организации Объединённых Наций решение по резолюции о «милитаризации» Крыма и города Севастополя, а также части Чёрного и Азовского морей, которая была предложена Украиной, вызвало сожаление в постоянном представительства РФ при ООН. Об этом говорится в официальном заявлении зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Читайте также: В Кремле сожалеют о принятии Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

Полянский отметил, что достаточно много государств воздержались от принятия документа, «не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей». При этом он констатировал, что «сегодня сформировалась группа стран — членов ООН, прежде всего, входящих в НАТО и ЕС, которые своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации».

«Таким образом, киевский режим получает все новые сигналы о том, что ему все дозволено и все будет прощено, а во всех его грехах и преступлениях заранее и безусловно будет обвинена Россия», — отметил Полянский.

Также по теме: Порошенко: решение Генассамблеи ООН — шаг к «деоккупации» Крыма

Что касается Крыма, то заместитель постпреда подчеркнул, что он является именно российским, а «некая аннексированная, оккупированная и милитаризированная территория существует лишь в проектах украинских коллег».

«Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в ГА был привнесён очередной крайне политизированный и насквозь пропитанный украинской ложью сюжет. Чести нашей всемирной организации это точно не делает», — заключил Дмитрий Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскую резолюцию по «проблеме милитаризации» Крыма 17 декабря на Генассамблее ООН поддержали 66 стран. Ещё 19 проголосовали против, 72 государства воздержались.

https://twitter.com/aleksaev/status/1075173435591049216

Ранее в сюжете: Аксёнов о резолюции ГА ООН по Крыму: «Это очередной виток глупости»

Напомним, резолюция Украины была предложена после провокации в Керченском проливе, где 25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли границу с РФ и совершали опасные манёвры в территориальных водах России. Суда были задержаны российскими пограничниками, а экипажи арестованы. Киев назвал действия Москвы в Керченском проливе актом агрессии и ввёл военное положение в десяти областях Украины.