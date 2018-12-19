Езидская правозащитница получила дипломатический паспорт Ирака

Эрбиль, Ирак, , 08:05 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди выдал известной езидской правозащитнице Наде Мурад и ее супругу дипломатические паспорта, сообщает 19 декабря Kurdistan.ru.

«Мы приняли решение выдать Наде Мурад и ее супругу дипломатические паспорта за их заслуги в гуманитарной сфере», — подчеркнул Махди, выступая на еженедельной пресс-конференции.

Напомни Надя Мурад является лауреатской Нобелевской премии мира за 2018 год. Премия была вручена женщине за противостояние сексуальному насилию во время вооруженных конфликтов.

Сама Мурад стала жертвой боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пребывая у них в плену она не раз продавалась в рабство, из которого ей удалось бежать.

Читайте ранее в этом сюжете: ЮНИСЕФ: в Иракском Курдистане заметен прогресс в жизни детей