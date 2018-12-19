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Часть боевиков после поражения в Сирии переместилась в Африку — СБ РФ

Политика

На огромных территориях Африки возникают анклавы под знаменами террористических группировок

Москва, 19 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  После поражения в Сирии и Ираке часть боевиков переместилась в Африку, где образовала бандитские анклавы террористических группировок. Об этом сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля и далее на юг», — рассказал в интервью РИА Новости Венедиктов.

Как следствие, на огромных территориях возникают анклавы под знаменами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги военной операции России в Сирии и заявил, что участие РФ позволило за три года полностью разгромить бандформирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более 87 тыс. боевиков было уничтожено, освобождено свыше 1,4 тыс. населенных пунктов.

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Ситуация в Африке
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