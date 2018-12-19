Действия Японии — отъём военным путем у РФ северных территорий: мнение

Москва, , 07:46 — REGNUM В информации о значительном увеличении Японией военных расходов складывается впечатление, что официальный Токио вступает в соперничество с официальными Москвой и Пекином в военной сфере, а начинает серьезную военно-техническую и стратегическую подготовку к борьбе за островные территории, которые принадлежат России и Китаю, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Например, в ходе наращивания вооружений предусматривается строительство первого в стране авианосца на базе вертолетоносца ВМС «Идзумо». Авианосцы как раз и являются военными кораблями для участия в крупномасштабных боевых операциях по захвату островов и прибрежных материковых зон. На авианосцах располагаются не только летная техника, но подразделения морского десанта», — отметил эксперт.

Планируется также закупить 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Хочу сразу обратить внимание, F-35B, являются истребителями-бомбардировщиками, которые как раз и производятся для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании. То есть, закупка данной летной военной техники позволяет Японии планировать и осуществлять боевые операции совместно с американскими, британскими и другими военно-морскими подразделениями НАТО, а также Австралии.

«Необходимо также отметить, что официальный Токио в данном случае приобретает исключительно военную технику наступательного характера. Поэтому уже ни о каких японских силах самообороны не может быть и речи. У Японии теперь будут полноценные вооруженные силы, способные вести не столько оборонительные, сколько именно наступательные действия», — считает Перенджиев.

Таким образом, действия официального Токио по принятию новой программы укрепления национальной обороны, говорят о том, что военно-политическое руководство Страны Восходящего Солнца разрабатывает вполне реальные оперативные и стратегические планы по отъему военным путем у России так называемых «северных территорий».

«Однако в данном случае, это не является неожиданной новостью для Генерального штаба Вооруженных ил РФ. С 2002 года военное руководство России на островах Курильской гряды и острове Сахалин ведет плановую работу по укреплению оборонительных линий, выстраиванию системы по отражению десантов противника и защите от нападения агрессора. Основные оборонительные объекты были уже построены и сданы в эксплуатацию примерно еще в 2012 году.

Кроме этого, в этот район периодически перебрасываются дополнительные силы и военная техника. Проводятся военные учения с личным составом, размещенным на этих территориях. Впрочем, подобная работа Генштабом ВС РФ интенсивно проводится по всем российским рубежам, независимо от направления», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования. Так, за первые пять лет траты составят 27 трлн иен ($238 млрд).