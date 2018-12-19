Посольство РФ: США затягивают выдачу виз родственникам Бута

Спрингфилд, США, , 07:37 — REGNUM Российские дипломаты посетили предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме. Власти США всячески задерживают выдачу виз жене и дочери российского гражданина, говорится в сообщении дипмиссии РФ в Facebook.

«Виктор Бут стойко переносит лишения тюремной жизни, тверд в отстаивании своей невиновности», — отмечают в дипмиссии.

Получение виз родственниками Бута позволило бы семье воссоединиться впервые за много лет. Дипломаты заверили, что продолжат добиваться соблюдения прав и законных интересов гражданина РФ и оказывать ему поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, Бута арестовали в марте 2008 года в Таиланде, а спустя два года — вывезли в США. В 2012 году американские власти приговорили предпринимателя, который якобы планировал незаконную торговлю оружием, к 25 годам тюрьмы. Российская сторона считает обвинения против Бута сфабрикованными, сам предприниматель настаивает на невиновности.

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