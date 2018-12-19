МВФ поможет Украине кредитом на $3,9 млрд

Киев, , 07:24 — REGNUM Украина уже до конца 2018 года получит первый транш из кредита на сумму 3,9 миллиарда долларов, выдачу которого накануне, 18 декабря, одобрил совет директоров Международного валютного фонда (МВФ). Как уточнили в пресс-службе минфина Украины, треть от этой сумму — 1,4 миллиарда долларов — поступят в страну до 25 декабря.

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«Фонд, со своей стороны, объявил, что первый транш будет доступен немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы», — добавили в финансовом ведомстве.

Уточняется, что новая программа программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), объём которой составит 3,9 млрд долларов, будет открыта для Украины на 14 месяцев. Это — десятая программа МВФ для Украины.

Как отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова, программа stand-by поможет Украине поддерживать макрофинансовую стабильность в ближайшие годы. В приоритетах программы — дальнейшее снижение госдолга, снижение инфляции и продвижение комплекса структурных реформ. Отдельным приоритетом является дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах.

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Порошенко назвал сроки передачи Украине транша МВФ

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников. Эти средства, по словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, планируется направить на пополнение валютных резервов Национального банка Украины и финансирование расходной части бюджета на 2019 год.

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