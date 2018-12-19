Парламентарии приняли законопроект о подготовке Франции к Brexit

Париж, , 07:28 — REGNUM Депутаты и сенаторы во Франции достигли соглашения по единой версии законопроекта, готовящего страну к любой форме выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), сообщает Le Figaro.

Текст должен быть окончательно принят к началу 2019 года. В отсутствие соглашения между Лондоном и Брюсселем документ должен позволить обеспечить «сохранение привлекательности французской территории для граждан». Согласно тексту документа, британцы «призваны на работу во Францию».

Кроме того, дипломы и профессиональные квалификации, приобретенные или находящиеся в процессе приобретения в Великобритании, должны приниматься во внимание в течение пяти лет после Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, до выхода Великобритании из ЕС осталось чуть более 100 дней — страна покинет блок в марте 2019 года. На сегодняшний день Лондон и Брюссель пока не заключили никакого даже предварительного соглашения о выходе.

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