Венецианская комиссия оценила судебную реформу Казахстана

Астана, , 07:26 — REGNUM Венецианская комиссия Совет Европы (СЕ) положительно оценила концепцию законопроекта реформы Высшего судебного совета и системы отбора судей Казахстана. Соответствующее заключение комиссии опубликовано на сайте СЕ.

В документе отмечается, что концепция направлена на обеспечение независимости судей, повышение их профессионального уровня и уровня доверия со стороны общественности.

В Совете Европы подтвердили, что большинство предложений концепции соответствуют европейским стандартам и будут способствовать достижению обозначенных целей.

Вместе с тем, в заключении Венецианской комиссии говорится, что документ имеет пробелы и местами «недостаточно амбициозен», что может повлиять на эффективность реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября председатель Конституционного суда Казахстана Кайрат Мами заявил, что меры по реформированию судебной системы позволили минимизировать попадание в судейский корпус случайных лиц.

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