Китай и Мьянма провели четвертый раунд двусторонних консультаций

Куньмин, Китай, , 07:20 — REGNUM Китай и Мьянма провели четвертый раунд консультаций по дипломатическим и оборонным вопросам в столице китайской провинции Юньнань городе Куньмине на юго-западе Поднебесной, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Стороны пришли к соглашению, что ситуация на севере Мьянмы и серьезно влияет на мир и спокойствие в регионе, а также на благосостояние жителей на границе двух государств. Все стороны конфликта на севере Мьянмы должны проявлять сдержанность, а также прекратить огонь так скоро, как это только возможно во имя мира и стабильности, сообщили в Министерстве иностранных дел на очередном брифинге.

Китай приветствует и поддерживает недавние позитивные подвижки в процессе мирного урегулирования в Мьянме, а также поддерживает решение Мьянмы провести новый раунд Панлунской этнической конференции 21-го века, а также выражает желание принять все возможные усилия во имя осуществления проекта экономического коридора Китай — Мьянма во имя развития северных районов Мьянмы.

Напомним, что в Мьянме с разной степенью интенсивности не затихает конфликт между мусульманским народом рохинджа и правительственными войсками. С августа 2017 года народ рохинджа подвергался сгону с земель после того, как группировка «Армия спасения рохинджа Аракана» совершила ряд нападений на полицейские участки.

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