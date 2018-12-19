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В немецкой земле Гессен достигнуто соглашение о коалиционном правительстве

Политика

В правящей с 2014 года «черно-зеленой» коалиции партия «Зеленые» усилит свои позиции

Висбаден, Германия, 19 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  В немецкой федеральной земле Гессен партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Зеленые» с успехом провели одиннадцатичасовые переговоры переговоры о заключении коалиционного соглашения для формировании правительства, передает канал n-tv 19 декабря. Соглашение было достигнуто.

Действующий глава правительства Гессена Фолькер Буффье (ХДС) и его заместитель Тарек Аль-Вазир («Зеленые») остались очень довольны заключенным соглашением. Его подробности пока не представлены.

«Черно-зеленая» коалиция находится у власти в Гессене с начала 2014 года, однако теперь из-за изменения баланса сил «Зеленые» получат ответственность за большее число ведомств, нежели раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов 28 октября в ландтаг Гессена прошли шесть партий. ХДС заняла первое место, но в сравнении с предыдущими выборами потеряла более 11,3% голосов, набрав лишь 27% — это худший результат для партии за более чем 50 лет.

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Политическая жизнь Германии
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