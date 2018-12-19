В Госсобрании Якутии просят предусмотреть механизм страхования дольщиков

Якутск, , 08:04 — REGNUM В Госсобрании Якутии намерены разработать законопроект по защите прав участников долевого строительства. По мнению депутатов Якова Ефимова и Евгения Кожухова, существующие механизмы страхования тех, кто вкладывает свои деньги в строительство домов, не работают, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

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В Госсобрании региона сочли нужным предусмотреть такой механизм, за который будут отвечать органы власти и который станет прозрачным и понятным. А пока реалии таковы: каждый раз, когда в экономике начинаются сложные процессы, количество проблемных объектов увеличивается вместе с числом граждан, которые ждут своих квартир. Решение предусмотреть дополнительные меры защиты дольщиков было принято на рабочем совещании по этому вопросу.

На мероприятии обсуждалась ситуация с домом по улице Лизы Чайкиной, который был возведён без получения в установленном порядке разрешения на строительство. Здание было возведено незаконно без согласования с контрольно-надзорными органами, а усугубило положение вложившихся в его строительство людей то, что объект сгорел. Только после пожара жильцы узнали, что их дом был построен без разрешительных документов.

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При этом нет законных оснований для того, чтобы помочь тем, чьи квартиры сгорели в незаконном строении, отметил министр строительства Якутии Павел Аргунов. В реестр обманутых дольщиков включаются только те, кто приобрёл жилье в рамках федерального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Тем не менее, председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров уверен, что в этой ситуации не стоит бездействовать.

«Необходимо обеспечить разработку нормативного правового акта, предусматривающего осуществление мер законодательного, организационного и финансового характера по защите пострадавших граждан», — сказал он. В первую очередь, парламентарий предложил определить критерии отнесения граждан к категории «обманутые дольщики».

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ фактически обманутых дольщиков в Якутии около 2 тыс. человек, но большинство из них не имеют соответствующего статуса, в том числе потому, что расторгли договоры с застройщиком в надежде получить компенсации через суд, но ничего не получили из-за отсутствия имущества у организация. Они уже не имеют статуса обманутых дольщиков, но фактически являются таковыми.