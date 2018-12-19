«Дашь палец, руку откусят»: в МИД РФ оценили претензии США по ракете 9М729

Москва, , 07:14 — REGNUM Россия не намерена устраивать для американских военных экспертов демонстрацию ракеты 9М729 «Новатор», поскольку такой шаг спровоцировал бы Вашингтон на выдвижение новых требований показа практически любой новой российской военной техники, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам дипломата, такая «повышенная транспарентность», во-первых, находится за рамками Договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия (ДРСМД), в во-вторых, может «засветить» перед США российские наработки в сфере ракетостроения.

«На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения», — подчеркнул Рябков.

Если начать следовать логике показа военной техники по требованию, то «дашь палец, руку откусят», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США решились на разрыв ДРСМД. Сведения поступили «по двусторонним каналам на высоком политическом уровне». Ракета 9М729 «Новатор» надуманно используется Вашингтоном как повод обвинить Москву в нарушении Договора.