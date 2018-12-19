Си Цзиньпин получил верительные грамоты послов семи стран

Пекин, , 07:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин получил верительные грамоты от новых послов в Китае из семи стран в Доме народных собраний в Пекине, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Новыми послами стали Рафаэль Дезкаллар из Испании, Авале Али Куллане из Сомали, Патти Чен из Суринама, Арчил Каландия из Грузии, Ауло Естиваллет из Бразилии, Эрик Разафимандимби из Мадагаскара и Мохаммад Кешаварз Задех из Ирана.

Председатель Си поприветствовал послов и попросил их передать его искреннее приветствие и наилучшие пожелания лидерам и народам их стран. Он также отметил, что Китай в 40-летнюю годовщину реформ открытости как никогда остается приверженным выбранному пути.

Послы, в свою очередь, передали товарищу Си сердечные приветствия от руководителей их стран, а также выразили от имени своих стран желание сотрудничать с Китаем в рамках его проекта «Нового шелкового пути».

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