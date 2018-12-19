Максим Исаев, , 07:38 — REGNUM

В феврале 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани предложил «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начать мирные переговоры без предварительных условий для достижения политического урегулирования. Для того чтобы поддержать переговорный процесс, США инициировали прямые переговоры с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как того требовал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарастили кампанию насилия, в результате которой погибли сотни мирных жителей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также отказались вести переговоры с афганским правительством, пишет Нематулла Бизан в статье для издания Project Syndicate.

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Подавляющее большинство афганцев заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров. Но нынешняя стратегия по достижению политического урегулирования потерпела неудачу, потому что не учла значения ключевых афганских институтов и исключила участие граждан из процесса урегулирования. Также можно сказать, что нынешняя стратегия поддерживает насилие со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если эти стратегические недостатки не будут устранены, попытки привлечь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к переговорам могут усугубить политическую нестабильность Афганистана и еще больше ослабить государство. Правительства Афганистана и США должны занять более прагматичную позицию и обозначить долгосрочные перспективы политического урегулирования, а не фокусировать свою внимание исключительно на насущных проблемах.

Нынешний подход поощряет насилие. Ни афганское правительство, ни США не настаивали на приостановлении атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве минимального предварительного условия для начала мирных переговоров. В результате каждый новый раунд переговоров сопровождался всплеском насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стремящихся таким образом укрепить свои позиции на переговорах.

Нынешняя стратегия урегулирования также привела к образованию параллельного правительства. Афганское правительство наделило представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломатическим статусом. Однако данный дипломатический статус талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют не только для участия в переговорах, но и для взаимодействия с иностранными субъектами, чтобы укрепить свою международную легитимность.

Это параллельное афганское государство имеет доступ к доходам от наркотиков и вымогательства. Данное правительство получило фактическое признание в странах ближнего и дальнего зарубежья. Гани, который в период своего пребывания на посту министра финансов в 2002—2004 годах решительно выступал против параллельного государственного сектора для доставки помощи, теперь игнорирует параллельное государство, создаваемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

К тому же афганское правительство не стремится включить рядовых граждан в процесс поиска консенсуса. В основе любого законного политического урегулирования должен лежать минимальный вклад со стороны простых афганских граждан, однако в настоящий момент не существует платформы, благодаря которой их голоса могли бы услышать. Афганские власти должны признать интересы и проблемы простых граждан, которые в течение десятилетий страдали от насилия. Например, в состав Высшего консультативного совета по вопросам мира должны войти представители молодежи и гражданского общества.

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Мирное урегулирование в Афганистане возможно, однако афганское правительство и США должны занять более реалистичную позицию в отношении самого процесса урегулирования и его результатов. Политическое урегулирование затяжного конфликта требует тщательного и сбалансированного учета интересов и проблем всех заинтересованных сторон. Нереалистичные ожидания только подвергнут будущее Афганистана большей опасности. Чтобы добиться успеха, усилия по политическому урегулированию должны сопровождаться долгосрочными инициативами по институциональному строительству и политикой развития для того, что объединить граждан, укрепить государство и его ключевые институты, от которых будет зависеть будущая стабильность Афганистана.