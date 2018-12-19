Atlantic Council: Как Брексит ударит по безопасности Великобритании?

Максим Исаев, , 07:05 — REGNUM

До выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего три месяца. Нет никаких признаков того, что парламентское большинство поддержит соглашение по Брекситу, предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Непонятно, Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года без соглашения или страна найдет третий вариант? Вопрос о Брексите расколол не только политические партии, но и всю страну, пишет Питер Рикеттс в статье для издания Atlantic Council.

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Великобритания сталкивается с самыми мучительными изменениями, которые она когда-либо испытывала в мирное время. После референдума 2016 года, на котором было принято решение по Брекситу, Великобритания находилась в поиске бесчисленных способов выхода из Европейского союза, членом которого она являлась в течение 45 лет. Теперь, когда появилось гораздо больше информации о тех последствиях, которые повлечет за собой выход из ЕС, все чаще начинают звучать призывы о необходимости проведения второго референдума. Я не могу сказать, что эти призывы возымеют какое-либо действие, хотя я на это надеюсь. Сейчас Великобритания и ее союзники должны начать готовиться к последствиям выхода страны из ЕС в марте следующего года.

Хорошая новость заключается в том, что после Брексита у Великобритании появится еще больше поводов для укрепления стратегического партнерства с США. Брексит никак не должен повлиять на глубоко укоренившееся сотрудничество в области разведки и обороны между Лондоном и Вашингтоном, включая также ядерную сферу. Обе страны будут и впредь придерживаться одной и той же повестки дня в сфере борьбы с терроризмом и предотвращения распространения ядерного оружия, несмотря на разные позиции в отношении Ирана. После выхода из ЕС у Великобритании появится больше поводов для того, чтобы занять лидирующую роль в НАТО на фоне игнорирования Россией принципов Устава ООН и растущей угрозы кибератак.

Плохая новость заключается в том, что, с точки зрения Великобритании, Соединенные Штаты меняют свою стратегическую направленность. Президент США Дональд Трамп отрицательно относится к многосторонним институтам и обязательствам. Европейские союзники были потрясены тем подходом к НАТО, который продемонстрировал Трамп. Вашингтон переключает свое внимание на Азию и готовится к конкуренции с КНР. Меня особенно потрясло заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса, который в прошлом году указал на то, что ключевым приоритетом в сфере национальной безопасности США вместо борьбы с терроризмом стала конкуренция с крупными державами. В будущем Великобритания должна проявить гораздо больший интерес к проблемам безопасности в Азии.

Еще одна плохая новость заключается в том, что за пределами ЕС Великобритания превратится в менее влиятельного партнера Вашингтона, по крайней мере, в течение определенного периода времени. Последствия, вызванные Брекситом, будут поглощать большую часть политической энергии Лондона в течение многих лет. Обеспокоенность также вызывают признаки того, что в течение последних двух лет Великобритания начала утрачивать ведущую роль в вопросах, связанных с международной безопасностью.

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Великобритании также придется приложить немало усилий для сохранения доступа к правоохранительным механизмам ЕС, которые имеют важное значение с точки зрения борьбы с терроризмом и организованной преступностью в ЕС. Брексит не должен повлиять на сотрудничество между Лондоном и США в сфере разведки, однако подобное сотрудничество может быть эффективным только в том случае, если оно опирается на плотное трансграничное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами Великобритании и ЕС. Взаимодействие между правоохранительными органами Великобритании и ЕС происходит через общую базу отпечатков пальцев и ДНК, систему оповещения о передвижении подозреваемых и через упрощенные процедуры выдачи лиц, скрывающихся от правосудия. Третьи страны, такие как США и Канада, имеют доступ лишь к некоторым правоохранительным инструментам ЕС. После выхода из ЕС Великобритания неизбежно потеряет значительную часть текущего сотрудничества с ЕС в правоохранительной сфере.

Брексит не сулит ничего хорошего с точки зрения политики безопасности. Задача Великобритании заключается в том, чтобы смягчить возможные негативные последствия. Для Великобритании очень важно, чтобы она по-прежнему оставалась активным и эффективным партнером Вашингтона в области международной безопасности.