Project Syndicate: Не стоит преувеличивать экономические перспективы ЕС

Александр Белов, , 07:41 — REGNUM

Согласно прогнозам Европейской комиссии, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году экономика ЕС в среднем вырастет на 1,9%, что в целом соответствует показателю в 2%, ожидаемому в 2018 году. Однако данная картина может показаться чересчур оптимистичной не только потому, что реальные темпы роста могут не оправдать прогнозы, но и потому, что после 2019 года экономический рост ЕС может столкнуться с постепенным снижением. Европейские лидеры, похоже, в настоящий момент не подготовлены к подобному сценарию, пишет Мохамед Али Эль-Эриан в статье для издания Project Syndicate.

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Совокупный ВВП ЕС составляет почти $19 млрд. По величине экономика ЕС занимает второе место в мире, на долю Европейского союза приходится около одной пятой мирового производства. Проблема заключается в том, что ЕС в целом не готов проводить слаженную политику, все ведущие европейские игроки ведут свои собственные игры, в основном из-за серьезных внутриполитических проблем.

За прошедший год европейские лидеры предприняли ряд шагов для укрепления коллективной системы финансовой безопасности, для укрепления общей способности ЕС преодолевать возникающие препятствия. Однако общая структура экономики остается неполной. Еврозона добилась незначительного прогресса в создании банковского союза, осуществляет в целом неадекватную координацию фискальной политики и не может преодолеть политические разногласия между отдельными членами.

Процесс фрагментации ЕС будет только усиливаться. Во-первых, популистские политические партии становятся все более влиятельными, зарабатывая политический капитал на противодействии населения и миграции и на разочаровании традиционными политическими партиями.

Рост влияния популистов дополнительно усложнил процесс координации и принятия решений в масштабах ЕС. К тому же европейские институты в настоящий момент полностью поглощены Брекситом. В результате у ЕС остается еще меньше возможностей для устранения препятствий, стоящих на пути роста производительности и построения гибкой экономики, способной быстро внедрять технологические достижения и реагировать на изменения, происходящие в глобальной экономической среде.

Более того, ситуация с ликвидностью в Европе также становится менее благоприятной. Европейский центральный банк начал сокращать покупки активов и в конце 2018 года намерен свергнуть программу стимулирования. Президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что повышение процентных ставок, вероятно, произойдет ближе к концу его срока, в октябре 2019 года. Все это можно отнести к дополнительным факторам, которые могут еще сильнее обострить процесс фрагментации, с которым сталкивается экономика ЕС. При этом, даже в условиях нарастающей фрагментации своей экономики ЕС все же может добиться победы, если ключевым европейским странам удастся достигнуть высоких показателей. Однако многие крупнейшие экономики ЕС — Франция, Германия, Италия, Польша, Испания и Великобритания — сталкиваются с внутренними проблемами, которые парализуют как национальную, так и общеевропейскую политику.

Францию сотрясают протесты «желтых жилетов», направленные против программы реформ французского президента Эммануэля Макрона. Германия в настоящий момент переживает переходный период во внутренней политике, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель готовится уйти в отставку после завершения своего срока пребывания на посту канцлера. Популистское правительство Италии выясняет отношения с Европейской комиссией в связи с предложенным итальянским бюджетом на 2019 год, в основу которого легли оптимистические предположения относительно роста ВВП.

В Польше восторжествовала нелиберальная демократия, польское правительство проводит политику, которая, по мнению многих членов ЕС, несовместима с ценностями и видением Европейского союза. Правительство Испании, со своей стороны, по-прежнему остается слабым. В Великобритании разногласия, возникшие в правящей Консервативной партии, препятствуют продвижению процесса Брексита, подрывая значимые инициативы в области роста производительности.

Ввиду того, что все перечисленные проблемы вряд ли будут решены в ближайшее время, рост экономики ЕС может начать постепенно снижаться в 2019 году. Политические усилия по поддержанию долгосрочного потенциала роста ЕС, вероятно, станут скорее исключением, чем правилом. Все перечисленные процессы будут происходить на фоне внешней среды, неблагоприятной как в экономическом, так и в финансовом отношении.

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Уже сейчас экспортный механизм ЕС не является достаточно мощным для того, чтобы компенсировать последствия процесса ослабления внутренних драйверов роста. Экспорт ЕС столкнется с дополнительным препятствием, поскольку замедление экономического роста КНР подорвет спрос на европейскую продукцию. Между тем волатильность на финансовом рынке, вероятно, сохранится на фоне замедления глобального экономического роста.

У ЕС есть значительные неиспользованные внутренние возможности, использование которых в контексте скоординированной общеевропейской стратегии может значительно улучшить экономические показатели и перспективы ЕС. Для того чтобы Европейский союз смог добиться успеха, потребуются политические лидеры, способные вдохновить общественность и провести последовательные политические инициативы, направленные на поддержку экономического роста.