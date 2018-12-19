Руководителем аппарата омского губернатора назначена 28-летняя чиновница

Омск, , 06:15 — REGNUM Руководителем аппарата губернатора и правительства Омской области назначена Анна Марухина. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 декабря, в региональном правительстве.

Уточняется, что соответствующее распоряжение губернатор Омской области Александр Бурков подписал 18 декабря.

Справка: Анна Марухина родилась 17 февраля 1990 года в Читинской области. В 2014 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт бизнеса и делового администрирования (MBA). Специальность — региональный и муниципальный менеджмент. В 2018 году окончила Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина РФ (финансово-экономический факультет, специальность — государственное и муниципальное управление, специализация — региональное управление). До нового назначения являлась советником депутата Госдумы. Советник Государственной гражданской службы РФ второго класса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области происходят серьёзные кадровые перестановки. Своих должностей в декабре текущего года лишились сразу четверо вице-губернаторов и двое министров. На их места уже поставили других чиновников.

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Добавим, в Сибири это уже не первое назначение на высокий пост чиновника, не достигшего возраста 30 лет. Например, в декабре 2018 года на должность руководителя агентства по туризму Красноярского края была назначена 25-летняя Юлия Верхушина, которая ранее являлась заместителем руководителя краевого агентства молодёжной политики и программ общественного развития.

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