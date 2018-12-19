В британском парламенте снова поднимут вопрос о доверии

Лондон, , 05:50 — REGNUM Четыре парламентских партии Великобритании — Шотландская национальная партия (ШНП), «Либеральные демократы», партия «зеленых» и партия Уэльса — внесли в парламент требование о необходимости голосования по вопросу вынесения вотума недоверия правительству Консервативной партии. Об этом сообщает пресс-служба ШНП в своем микроблоге в Twitter.

ШПН выражает надежду, что британское правительство рассмотрит их требование еще до начала рождественских каникул, на время которых парламент закрывается. Отмечается, что правительство может инициировать дебаты в Палате общин по вотуму недоверия только в случае такого требования от оппозиции — Лейбористской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря парламент Великобритании отклонил предложение главы лейбористов Джереми Корбина провести голосование по вотуму недоверия премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Правительство назвало предложение Корбина «авантюрой», которая не достойна внимания.

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