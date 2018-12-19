Якутия готова создавать инфраструктуру системы по обращению с ТКО

Якутск, , 06:27 — REGNUM Руководство Якутии планирует к 2024 году увеличить долю обработанных отходов до 87%. Об этом заявил первый заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов, рассказывая депутатам Госсобрания региона о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

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В республике разработан паспорт региональной составляющей национального федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В документе прописаны планы создания необходимой инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Паспорт проекта направлен на согласование в Минприроды России.

По информации из этого документа, на утилизацию в Якутии в 2024 году будет направляться только 37,8% мусора. Как предполагается, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов полигонов для размещения ТКО в республике к этому времени будет 43.

Для реализации этих планов региону необходимо 6,2 млрд рублей. 1,6 млрд рублей на эти цели руководство республики намерено получить из федерального бюджета, 2,1 млрд — из внебюджетных источников и 2,1 млрд — из региональной казны.

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В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии также напомнили, что с 2019 года Якутия наравне со всеми субъектами РФ должна будет перейти на новую систему обращения с ТКО.

«Однако в республике данный вопрос стоит достаточно остро в виду отдаленности территорий со сложными природно-климатическими, транспортно-логистическими условиями, где инфраструктура обращения с отходами практически полностью отсутствует. Кроме того, это потребует значительных финансовых вложений. В арктических и северных районах данные затраты будут вдвое выше», — при этом пояснили в ведомстве.

По данными минЖКХ, из 471 объекта размещения твёрдых коммунальных объектов на территории республики пока только 17 включены в специальный государственный реестр и всего 7 могут использоваться для утилизации мусора населённых пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами в Якутии проходит с трудом: инфраструктура не готова. Проблемой является и обширность территории республики, поэтому работать в регионе будет не один, а сразу пять операторов по обращению с ТКО. Стать оператором для северной арктической зоны не вызвался никто, поэтому ответственность за нее возьмёт республиканское ГУП ЖКХ.

«В скором времени республика, как и вся страна, должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но на сегодня в Якутии только семь объектов размещения ТКО полностью отвечают природоохранному законодательству и санитарным требованиям. Семь из четырехсот семидесяти! Ситуация местами просто катастрофическая! Накопления отходов ‑ и промышленных, и бытовых — практически неизмеримы», — прокомментировал ситуацию глава региона Айсен Николаев.

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