Разработчик подводной лодки «Ясень» рассказал о ее боевых качествах

Санкт-Петербург, , 04:37 — REGNUM Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» из противолодочных превратились в ударные благодаря новым конструкторским решениям, рассказал гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев в интервью «Российской газете».

Дорофеев заявил, что при постройке кораблей проекта 885 была применена однокорпусная архитектура на части длины прочного корпуса, а также из носовой оконечности были перенесены торпедные аппараты, где обычно находились на лодках других проектов. Благодаря этому удалось разместить в носовой оконечности мощный гидроакустический комплекс. Также «Ясень» оснащен универсальными вертикальными пусковыми установками.

Дорофеев отметил, что разработка подводных лодок пятого поколения ведется с применением модульного подхода. Это позволит значительно унифицировать подводные лодки, а также упростить их обслуживание и эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября американское издание The National Interest назвало российскую многоцелевую атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М «Ясень-М» самым грозным противником ВМС США.

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