Глава американского минфина назвал сроки торговых переговоров с Китаем

Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Переговоры по торговле между США и Китаем состоятся в январе 2019 года, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, сообщает Bloomberg.

«Мы ожидаем, что встречи будут в январе», — сказал Мнучин.

Пока обсуждаются детали встреч, которых, как предполагается, будет несколько. Какие официальные лица примут в них участие, не оговаривается.

Известно, что к 1 марта Вашингтон и Пекин планируют составить и подписать документ по торговым договоренностям. Мгновенно все проблемы, отмечает американский министр, соглашение решить не позволит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря торговое представительство Штатов перенесло на март 2019 года запланированное повышение торговых пошлин на китайские товары. Повышение тарифов на товары из Китая планировалось с 1 января 2019 года.

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