Глава ДНР Пушилин призвал ООН и ОБСЕ не допустить украинской агрессии

Донецк, , 04:20 — REGNUM Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин выступил с призывом к ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе, сообщает пресс-служба главы ДНР.

Пушилин заявил, что, согласно разведданным, украинские спецлужбы планируют устроить провокационную диверсию на экологически опасных предприятиях вдоль линии соприкосновения и обвинить в этом ДНР и ЛНР.

В том числе, по данным Пушилина, Украина рассматривает вариант применения боевых отравляющих веществ. Он подчеркнул, что операция координируется с представителями спецслужб США и Великобритании. Эта операция, по его мнению, должна развязать боевые столкновения в Донбассе.

В связи с этим глава ДНР обращается к ООН и ОБСЕ, а также к мировому сообществу, чтобы не допустить масштабных боевых действий в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря члены мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали крупное скопление военной техники Вооруженных сил Украины недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Ранее ДНР заявляла о подготовке Киевом масштабного наступления на юге Донецкой Народной Республики.

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