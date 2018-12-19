Суд в США перенес оглашение приговора экс-советнику Трампа

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Суд округа Колумбия перенес дату заседания, на котором должен быть оглашен приговор бывшему советнику американского президента Дональда Трампа Майклу Флинну, которого обвиняют в даче ложных показаний сотрудникам ФБР, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что изначально приговор должны были огласить 18 декабря, однако дату пришлось перенести, чтобы Флинн мог до конца довести свое сотрудничество с прокуратурой. Заседание было перенесено на март 2019 года.

Напомним, бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн является фигурантом дела о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году. Сотрудники ФБР считают, что Флинн солгал им о содержании бесед с российским послом в Вашингтоне во время предвыборной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Дональд Трамп пожелал своему экс-советнику Майклу Флинну удачи в суде. Трамп подчеркнул, что ему интересно, что же скажет Флинн после оказанного на него давления со стороны правоохранителей.

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