Кравчук представил, что будет, если Россия захватит Украину

Киев, , 03:27 — REGNUM Если бы Россия захватила Украину, то вскоре распалась бы, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передает телеканал «112 Украина».

Он предложил представить ситуацию, когда российские власти оккупировали Украину. Такой шаг он назвал сумасшествием.

«Через год России бы не стало. Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы удержать ее в повиновении, — заявил Кравчук. — Это непросто».

Заявления о «российской агрессии» повторяются украинскими политиками регулярно. Между тем именно Украина в конце ноября спровоцировала арест своих моряков в России, использовав затем это как повод для объявления военного положения.

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