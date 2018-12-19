Минобороны рассказало, сколько вооружений поступило в войска в 2018 году

Москва, , 03:14 — REGNUM Сухопутные войска Вооруженных сил РФ получили в 2018 году 2200 новых образцов вооружений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ, сообщает телеканал «Звезда».

По словам министра обороны, в войска поступило 2200 новых и модернизированных образов вооружения. Кроме того, были созданы десять новых соединений и воинских частей. Шойгу подчеркнул, что задача по повышению уровня современного вооружения в 2018 году в Сухопутных войсках была перевыполнена на 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков заявил, что в России завершаются работы по созданию межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», способному вести огонь в не имеющем мировых аналогов режиме «шквал». Он подчеркнул, что боевые качества этого комплекса в два раза превышают все существующие образцы.

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