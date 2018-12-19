В Раде призвали Кравчука и Ющенко не посыпать голову пеплом, а действовать

Киев, , 03:11 — REGNUM Бывшие украинские президенты Леонид Кравчук и Виктор Ющенко должны не сокрушаться, а делать всё, чтобы сохранить украинскую нацию, заявил депутат Верховной рады Ольга Богомолец на форуме «Трансформация Украины», передает телеканал «112 Украина».

По её словам, действующую власть на Украине, ничего кроме предстоящих выборов, не интересует. Так и будет, отметила она, «пока в государстве не произойдет смена политических элит» и «пока мы будем менять одних олигархов на других».

«Я рассчитываю на нашу совместную реакцию и на поддержку всех вас, бывших президентов Украины и представителей этого форума», — сказала Богомолец.

Депутат подчеркнула, что не только государственную политику нужно менять, но и личное отношение к стране.

«Должны не посыпать голову пеплом, а действовать. Для этого есть четкие шаги — экономические, политические, стратегические», — добавила Богомолец.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 6 декабря 2018 года Богомолец объявила об участии в выборах 2019 года.

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