Тимошенко: Украинская эмиграция напоминает бегство

Киев, , 02:27 — REGNUM Украинские мигранты едут из страны не просто на заработки: они спасаются бегством, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook.

Комментируя экономического неблагополучие в стране, украинский политик заявила, что теперешние власти пытаются представить трудовую эмиграцию как нечто вполне нормальное и даже не лишенное положительных сторон. Говорится например, что трудовая миграция — это «хороший опыт путешествий и положительный результат безвиза».

«И я бы с этим согласилась, если бы украинская эмиграция не напоминала бегство, — написала Тимошенко. — Побег из страны, где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинцев в стране за десять месяцев стало меньше на 187, 9 тыс. Сохраняется большой крен в стороны умерших.

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