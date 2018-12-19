Выбран один из пяти возможных маршрутов Арктической железной дороги

Хельсинки, , 00:25 — REGNUM В январе 2019 года рабочая группа представителей Финляндии и Норвегии ознакомит заинтересованных лиц и общественность с предложениями по проекту Арктической железной дороги — сообщает ТАСС.

«Этот отчет является предварительным исследованием вопроса, никаких решений по поводу строительства или выбору окончательного маршрута не было принято ни в Финляндии, ни в Норвегии», — уточняет пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Рабочая группа экспертов, назначенная министерствами транспорта Финляндии и Норвегии, весной 2018 года начала изучать вопросы, связанные с железной дорогой от Рованиеми в Финляндии до Киркенеса в Норвегии. Среди них — влияние проекта на жизнь коренных народов севера, оленеводство, окружающую среду, расчеты стоимости проекта, источников финансирования. Эксперты изучили пять вариантов, в том числе маршрут Кемиярви (Финляндия) — Мурманск (Россия).

Наиболее удобным выбран маршрут 465-километрового пути через Оулу (Финляндия), Рованиеми (Финляндия) в Киркенес (Норвегия) — с точки зрения перевозки древесины и полезных ископаемых. Инвестиции в этом варианте составят около 3 млрд. евро, открытие дороги предполагается в 2030 году.

Арктическая железная дорога соединит арктическую часть Европы с ее центральными районами.