На защиту Русской Арктики от врага вышли беспилотники Калашникова

Москва, , 23:57 — REGNUM Умные беспилотники, предназначенные для защиты российских кораблей в Арктике представлены концерном «Калашников». Они готовы обеспечить «круглосуточную защиту периметров» и имеют систему идентификации судов на расстоянии 100 километров. Операторы будут знать название судна, его размер, курс и скорость. Если GPS или ГЛОНАСС будут по каким-то причинам недоступны, беспилотники имеют свои автономные системы навигации.

Каждый беспилотник оснащен 24-мегапиксельной фотокамерой, 60-кратной видеокамерой и тепловизором, и батареей на пять часов работы.

Как сообщает концерн «Калашников», операторы беспилотников собираются жить в специальном всепогодном обитаемом арктическом модуле. Беспилотник был представлен на форуме «Арктика: настоящее и будущее», организованном Ассоциацией полярников, который проходил в Санкт-Петербурге 5−7 декабря.

По сообщению газеты Daily Mail (Великобритания) сообщение о беспилотнике замечено в США:

«Если мы не будем там (в Арктике) присутствовать, то это сделают наши конкуренты», — сказал командир береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц, выступая в Центре Уилсона в Вашингтоне. «Трудно не видеть в деятельности в Арктике ничего, кроме открытого притязания», — добавил Шульц.

Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа по международным делам, сказал в интервью «Дефенсуан»:

"Россия рассматривает Арктику как регион, жизненно важный для ее национальной безопасности — для обороны страны, для экономического развития и для экологических факторов».