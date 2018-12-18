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Счетная палата США напугала соотечественников гиперзвуковым оружием России

Политика

Отразить гиперзвуковой ракетный удар Соединенные Штаты сейчас не смогут

Вашингтон, 18 декабря 2018, 23:43 — REGNUM  В распоряжении США сейчас нет систем противоракетной обороны (ПРО), способной защитить территорию Соединенных Штатов от гиперзвукового оружия России и Китая, указано в отчете Счетной палаты США, опубликованном 18 декабря.

По мнению американской Счетной палаты, контрмер против российского и китайского гиперзвукового оружия у США нет.

«Китай и Россия сосредоточились на разработке гиперзвукового оружия, скорость, высота и маневренность которого могут преодолеть большинство систем ПРО. Это оружие также может быть использовано для доставки ядерных боеголовок и обычного оружия дальнего действия», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых, в том числе гиперзвуковых, видах вооружений, созданных в России, против которых существующие системы ПРО бессильны.

Напомним, 18 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что сверхзвуковые перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже совершили 89 полетов в режиме опытно-боевого дежурства.

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Военное влияние США в мире
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