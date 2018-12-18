МИД РФ: все заявления США, что ракета 9М729 нарушает ДРСМД — голословны

Москва, , 23:16 — REGNUM Обвинения США в том, что российская ракета 9М729 является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), абсолютно голословны, заявил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсант».

Наличие у России этой ракеты Вашингтон преподносит как одну из главных причин своего выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД),

«Эти обвинения продолжают оставаться совершенно голословными. За пять лет обсуждения этой проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства нашей вины», — сказал Сергей Рябков.

Кроме того, замминистра иностранных дел России подчеркнул, что в течение нескольких лет Москва добивалась от Вашингтона конкретных указаний, в чем Россия нарушает ДРСМД и в результате США указали на ракету 9М729.

«Как только мы услышали, о какой ракете идет речь, мы передали американцам информацию о том, что в этой связи делалось и что не делалось», — добавил замглавы МИД РФ.

«Хотел бы обратить внимание на вызывающее передергивание всей этой ситуации, которое мы наблюдаем в информационных справках на сайте Госдепартамента. Там, в частности, утверждается, что Россия постоянно меняет свою историю. Но чтобы поменять историю, ее надо сначала сформулировать», — сказал Сергей Рябков.

«Пять лет они просто тянули время и целенаправленно заводили ситуацию в тупик», — подчеркнул российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря МИД России сообщил о том, что США решили выйти из ДРСМД.

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