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ОАЭ поддержали заявление саудитов против сената США

Политика

Союзники «полностью солидарны»

Абу-Даби, 18 декабря 2018, 23:54 — REGNUM  Объединенные Арабские Эмираты «полностью солидарны» с позицией Саудовской Аравии в отношении резолюции сената США, обвиняющей кронпринца Мухаммеда ибн-Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно правительственному заявлению, ОАЭ отвергают «необоснованные обвинения… которые могут нанести ущерб роли Саудовской Аравии, как главной силы, обеспечивающей безопасность и стабильность в арабском и мусульманском мире».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД Саудовской Аравии отверг обвинения сената и призвал США вести «внутренние политические дебаты» так, чтобы они не оказывали «существенное негативное влияние на важные стратегические отношения».

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США и Саудовская Аравия
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