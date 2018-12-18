ОАЭ поддержали заявление саудитов против сената США

Абу-Даби, , 23:54 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты «полностью солидарны» с позицией Саудовской Аравии в отношении резолюции сената США, обвиняющей кронпринца Мухаммеда ибн-Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно правительственному заявлению, ОАЭ отвергают «необоснованные обвинения… которые могут нанести ущерб роли Саудовской Аравии, как главной силы, обеспечивающей безопасность и стабильность в арабском и мусульманском мире».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД Саудовской Аравии отверг обвинения сената и призвал США вести «внутренние политические дебаты» так, чтобы они не оказывали «существенное негативное влияние на важные стратегические отношения».

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