Киев, , 23:49 — REGNUM Сербия нарушила «джентльменское соглашение» с Украиной о том, что страны не будут голосовать против друг друга, заявил посол Украины в Сербии Александр Александрович, сообщает 18 декабря УНИАН.

По его словам, в июле президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александр Вучич заключили «джентльменское соглашение». Александрович считает, что Белград нарушил соглашение, когда проголосовал в ООН против украинской резолюции по российскому Крыму.

Посол отметил, что «Сербия могла, по меньшей мере, воздержаться».

Напомним, украинский антироссийский проект резолюции 18 декабря был поддержан на Генассамблее ООН 66 странами, против выступили 19 стран, воздержались — 72 страны.

Отметим, Украина с 2014 года называет Россию «оккупантом», хотя никаких доказательство этого нет. Большая часть стран ЕС поддерживает антироссийскую риторику Украины.