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Премьер Бельгии уходит в отставку на фоне правительственного кризиса

Политика

Разногласия по миграционному пакту ООН привели к расколу правящей коалиции в Бельгии

Брюссель, 18 декабря 2018, 22:59 — REGNUM  Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принял решение уйти в отставку после распада правящей коалиции. Об этом он сообщил на заседании парламента вечером 18 декабря.

«Я принял решение представить королю Филиппу мое прошение об отставке, и я отправляюсь к нему немедленно», — сказал Мишель, после чего покинул зал заседания.

Напомним, в Бельгии в начале декабря начался правительственный кризис из-за споров в правящей коалиции вокруг Глобального договора ООН по миграции.

Разногласия привели к распаду коалиции после того, как 9 декабря о выходе из правительства объявила ведущая фламандская партия «Новый Фламандский альянс», выступающая категорически против соглашения.

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Политическая жизнь Бельгии
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