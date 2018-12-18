МИД РФ: выход США из ДРСМД чреват плодами, на которые нельзя не реагировать

Москва, , 22:57 — REGNUM Россия не сможет оставить без реакции возможный выход США из ДРСМД, заявил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В своем интервью изданию «Коммерсант» Сергей Рябков пояснил, что вслед за разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США могут принять решение о развертывании таких ракет в Европе, у самых границ России.

«Мы будем вынуждены принимать эффективные меры компенсирующего характера», — сказал Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря замглавы МИД России сообщил журналистам об окончательном решении США выйти из ДРСМД.

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