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МИД РФ: выход США из ДРСМД чреват плодами, на которые нельзя не реагировать

Политика

Вашингтон может начать развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности

МИД РФ: выход США из ДРСМД чреват плодами, на которые нельзя не реагировать
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российское вооружение

Москва, 18 декабря 2018, 22:57 — REGNUM  Россия не сможет оставить без реакции возможный выход США из ДРСМД, заявил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В своем интервью изданию «Коммерсант» Сергей Рябков пояснил, что вслед за разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США могут принять решение о развертывании таких ракет в Европе, у самых границ России.

«Мы будем вынуждены принимать эффективные меры компенсирующего характера», — сказал Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря замглавы МИД России сообщил журналистам об окончательном решении США выйти из ДРСМД.

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