Президент Зимбабве огласил результаты расследования убийств после выборов

Хараре, , 22:57 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва озвучил результаты расследования убийств протестующих после президентских выборов, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно расследованию президентской комиссии, военные и полиция ответственны за убийство шести человек во время подавления протестов в Хараре в августе 2018 года. При этом протест и беспорядки были «спланированы и организованы» оппозицией, лидеры которой спровоцировали насилие.

Комиссия считает, что привлечение армии для подавления беспорядков было «неизбежным», однако осуждает применение военными огнестрельного оружия. Комиссией рекомендовано «принять дисциплинарные меры» в отношении военных, превысивших полномочия.

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