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Правительство Украины намерено ввести новые санкции против России

Политика

Санкции будут введены как минимум против 23 физических и 14 юридических лиц

Киев, 18 декабря 2018, 23:35 — REGNUM  Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, ведомство предложило ввести санкции против 23 физических лиц, занимающихся «незаконными археологическими поисковыми работами» в российском Крыму, 14 юридических лиц, которые якобы поставляют военно-промышленное оборудование для ДНР и ЛНР, а также против ряда других физических и юридических лиц, работающих с предприятиями и портами Крыма.

Санкции предполагают разрыв экономических с Украиной и ограничение торговли с США и ЕС.

Напомним, санкции ЕС против России были введены после того, как жители Крыма подавляющим большинством высказались на референдуме 16 марта 2018 года за присоединение к России. Украина поддержала антироссийские санкции.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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