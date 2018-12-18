Четыре правила для идеального губернатора 2019 года на примере Приморья

Москва, , 22:27 — REGNUM Выборы главы Приморского края, прошедшие в воскресенье, 16 декабря, завершились победой Олега Кожемяко. Предполагается, что в конце текущей недели Олег Кожемяко вступит в должность главы региона официально.

Своими мнениями о ходе губернаторской кампании в Приморье эксперты-политологи обменялись в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд» «ЕДГ — 2018 ВСЕ» в Москве во вторник, 18 декабря

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов заявил в ходе круглого стола, что на примере губернаторских выборов в Приморском крае «власть показала, что способна учиться, способна осваивать новые технологии, способна быть живее и эффективнее оппозиции, в том числе и в публичной плоскости».

«И не только в столице, но и во многих регионах. В Приморье временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко активно участвовал в дебатах, что является отличительной чертой ЕДГ и нового политического стиля. Много где люди активно встречались с людьми и активно ездили по свои регионам. Казалось бы, можно ли считать подвигом, что губернатор сел в машину и объехал районы своей области? Если область у него размером с государство Люксембург, то это, конечно, никакой не подвиг. Но я люблю приводить в пример масштаб: расстояние от Благовещенска до самого отдаленного райцентра Амурской области такое же, как расстояние от Москвы до Ижевска», — рассказал участникам заседания клуба «Экспертный взгляд» Глеб Кузнецов.

По мнению политолога, выборы главы Приморского края показали, что власть готова развиваться, учитывать поражения и учиться — «в том числе и на своих ошибках».

«Я составил список из четырех пунктов, которые принципиально важны для любого губернатора, в том числе и для тех губернаторов, которые будут избираться в следующем политическом сезоне 2019 года, для того чтобы оказаться успешным и избираться так, чтобы Единый день голосования в 2019 году уложился в свой конституционный срок», — отметил Глеб Кузнецов.

«Первое. Губернатор должен быть заботливым, и фокусироваться на социальных проблемах региона. Основная проблема любого региона — экономика — регулируется государством, но существует и помимо государства. Без власти и государства не могут существовать — здравоохранение, образование, ЖКХ и социальная сфера. Поэтому губернатор должен работать с этими сферами в масштабах государства, удобно ему это или нет, нравится ему это или нет.

Второе. Губернатор должен быть близким и понятным. Не надо бояться прямой коммуникации с людьми, не надо бояться общения, не надо запираться в кабинете с 30-ю телефонами для связи с Москвой. Надо выходить в народ, надо ездить, надо напитываться не только формальными докладами. Нужно слушать людей. Если губернатор не ловит настроение людей — это означает, что он не может быть электорально компетентным, он в принципе не может быть компетентным. Нужно уметь решать проблемы. И Олег Кожемяко не просто слушал людей, он отчитывался перед людьми в ежедневном режиме.

Третье. Губернатор должен быть понимающим нужды людей. В случае с Олегом Кожемяко, его решения были не просто принесением прямой выгоды. Это демонстрация того, что ты понимаешь, чего хотят люди — не про деньги, а про самоуважение, про статус.

Четвертое. Губернатор должен быть защитником и лоббистом. Губернатор должен умеить отстаивать интересы региона в Москве, губернатор должен уметь брать свое, и губернатор должен уметь показывать что в защите интересов своего региона и людей своего региона он может быть достаточно жестким не только со своими регионами, не только со своими чиновниками, которых он может за 20 минут уволить под телекамерами, но и с московским начальством. Потому что если ты не можешь защитить интересы жителей своего субъекта, то зачем ты такой вообще нужен?»

Напомним, в повторных выборах губернатора 16 декабря 2018 года соперниками Олега Кожемяко были Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия Роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

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