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ДНР: британское подразделение планирует похищение солдат ДНР

Политика

Иностранное подразделение работает на горловском направлении

ДНР: британское подразделение планирует похищение солдат ДНР
© ИА Красная Весна
Нашивка ВС ДНР

Донецк, 18 декабря 2018, 23:31 — REGNUM  На стороне ВСУ кадровые военнослужащие Великобритании планируют диверсионные операции на территории Донецкой Народной Республики, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов, сообщает 18 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, военнослужащие Великобритании находятся на горловском направлении. Так, на месте работает подразделение специальной авиадесантной службы, цель которой — похищение военнослужащих и представителей командования Народной милиции ДНР.

Также Безсонов отметил, что после похищения республиканских военных их планируется выдать за российских военных.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс спецназ ВСУ во главе с британским инструктором. Их цель — разведка местности и вылазки на территорию ЛНР.

Отметим, что Украина постоянно использует наемные войска для нападения на независимые республики и совершения диверсий.

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