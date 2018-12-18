Кольская флотилия признана лучшей на Северном флоте

Мурманск, , 22:21 — REGNUM Краснознамённая Кольская флотилия признана лучшим объединением Северного флота — сообщает газета «Красная звезда». Лидером она стала по итогам уникального трансарктического перехода — впервые отряд кораблей Северного флота совершил переход Северным морским путём из Баренцева моря в Тихий океан и обратно за одну навигацию.

Отряд состоял из большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей (БДК) «Александр Отраковский» и «Кондопога», морского тральщика «Владимир Гуманенко», ледокола «Илья Муромец», танкера «Сергей Осипов», спасательного буксира «Памир» и судна тылового обеспечения «Эльбрус».

Морской десант высадился на побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. Мотострелки совершили 300 километровый марш-бросок на двухзвенных гусеничных вездеходах ДТ-10П «Витязь». В Беринговом море проведено спасательное учение по помощи судну терпящему бедствие, в котором участвовали БПК «Вице-адмирал Кулаков», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога». БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл поиск подводных лодок с помощью противолодочного вертолёта Ка-27. Спасательно-буксирное судно «Памир» и дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» отработали действия по тушению «пожара».

Ключевым этапом похода стало двустороннее учение по высадке морского десанта и обороне побережья у порта Эгвекинот на Чукотке. Оборонялась арктическая мотострелковая бригада. Артиллерийские стрельбы по береговым мишеням провел БПК «Вице-адмирал Кулаков» и БДК «Кондопога» и «Александр Отраковский». После огневой подготовки высадились морские пехотинцы на БТР-80.

В связи с тем, что корабли Северного флота в этих местах впервые моряки организовали посещение местным населением БДК «Кондопога», поисково-спасательного вертолёта Ка-27 и выступление ансамбля БПК «Вице-адмирал Кулаков» в клубе поселка.

Проводку отряда через Восточно-Сибирского моря обеспечили ледокол Северного флота «Илья Муромец», на восток корабли сопровождал ледокол «50 лет Победы», на обратном пути — «Вайгач» госкорпорации «Росатом».