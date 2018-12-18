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Великобритания начала подготовку к «жесткому» Brexit

Политика

«Граждане также должны подготовиться»

Лондон, 18 декабря 2018, 23:17 — REGNUM  Правительство Великобритании начало подготовку к «жесткому» сценарию Brexit «в полном объеме», 18 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-службы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, ситуация «достигла той стадии, когда нужно ускорить приготовления» к выходу страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

«Кабинет также рекомендует предприятиям обеспечить аналогичную подготовку, приняв собственные планы (Brexit) без сделки, которые они сочтут необходимыми. Граждане также должны подготовиться», — заявил журналистам представитель пресс-службы.

Планы правительства в отношении «жесткого» Brexit касаются, в частности, управления вооруженными силами и поставок медикаментов.

Отметим, до выхода Великобритании из Евросоюза осталось чуть более 100 дней — страна покинет блок в марте 2019 года. Между Лондоном и Брюсселем так и не заключено даже предварительного соглашения о выходе.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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