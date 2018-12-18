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Китай предложил план мирного урегулирования ситуации в Афганистане

Политика

В ООН прошла открытая дискуссия по Афганистану

Китай предложил план мирного урегулирования ситуации в Афганистане
ArmyAmber
Афганистан

Пекин, 18 декабря 2018, 21:44 — REGNUM  На открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН по афганскому вопросу постоянный представитель КНР при этой организации Ма Чжаосюй призвал международное сообщество поддержать мирный процесс урегулирования ситуации в Афганистане, сообщает 18 декабря Синьхуа.

Новым этапом этого процесса китайский дипломат назвал прошедшие в стране в октябре 2018 года парламентские выборы. По мнению Ма Чжаосюя, афганское правительство национального единства предпринимает немалые усилия по экономическому и социальному развитию страны, а также по сохранению в ней мира и стабильности.

На международной конференции по Афганистану, которая в ноябре прошла в Женеве, было ясно продемонстрировано, что мировое сообщество поддерживает процесс мирного урегулирования; дипломат призвал к выполнению взятых перед Кабулом международных обязательств.

Китайский постпред выдвинул четыре направления международной поддержки Афганистана, выделив укрепление ответственности всех политических сил за мир и стабильность, повышение уровня безопасности, борьбу с терроризмом и связанной с ним незаконной деятельностью, а также проведение мирных переговоров с вооруженной оппозицией и кардинальное улучшение в стране инвестиционного климата.

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Афганский фактор
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