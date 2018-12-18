Глава ДНР: Киев готовит диверсии на экологически опасных объектах Донбасса

Донецк, , 21:30 — REGNUM Разведка Донецкой Народной Респулики получила данные, свидетельствующие о подготовке Украиной масштабной диверсии на экологически опасных объектах в Донбассе. Об этом говорится в распространённом вечером 18 декабря специальном заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Разведкой ДНР получены новые данные, подтверждающие подготовку киевским режимом под руководством западных кураторов масштабной провокации против собственного народа, способной привести к массовым человеческим жертвам», — сообщает Пушилин.

По его словам, украинские спецслужбы планируют осуществить диверсию на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с тем, чтобы обвиненить в преступлении Россию и республике Донбасса.

Согласно данным разведки, в качестве объектов для диверсии рассматриваются прежде всего предприятия, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

«В качестве другого варианта рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР. Есть данные, что американцами для придания правдоподобности обвинениям ДНР и России уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами… Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании», — говорится в заявлении.

Денис Пушилин считает, что целью предполагаемой провокации является развязывание боевых действий в Донбассе и отмена президентских выборов на Украине, шансов на победу в которых у действующего президента Петра Порошенко, по его мнению, нет.

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