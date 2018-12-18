Правительство Украины одобрило морскую доктрину до 2035 года

Киев, , 21:53 — REGNUM Правительство Украины обновило морскую доктрину Украины, составленную на срок до 2035 года, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 18 декабря УНИАН.

По его словам, доктрину разработало министерство инфраструктуры. Доктрина была поддержана министерством обороны Украины, МВД и госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

Омелян отметил, что доктрина определяет долгосрочную политику Украины на море. Чиновник отметил, что доктрина была обновлена в связи с «агрессией» России.

Напомним, 25 ноября три украинских боевых судна вторглись в территориальные воды России в Черном море. На предупреждения со стороны российских пограничников украинские судна не реагировали и совершали опасные маневры. В результате российские погранвойска были вынуждены задержать нарушителей границы с применением силы.

После этого Киев обвинил Россию в «провокации» и ввел военное положение в 10 украинских областях.