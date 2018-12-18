В начале 2019 года начнет свою работу конституционный комитет Сирии

Женева, Швейцария, , 20:30 — REGNUM Конституционный комитет Сирийской Арабской Республики должен начать свою работу в первые месяцы 2019 года. Об этом сказано в совместном заявлении стран-гарантов «астанинского процесса» по Сирии — России, Ирана и Турции, обнародованном сегодня, 18 декабря, по итогам переговоров в Женеве.

Сегодня в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел стран — членов «астанинского процесса» и специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии.

Главы МИД России, Ирана и Турции — Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили со Стаффаном де Мистурой запуск работы конституционного комитета Сирии, который должен подготовить новый основной закон для Арабской Республики.

По итогам переговоров главы МИД трёх стран выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, сказано, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года.

Однако Стаффан де Мистура сделал отдельное заявление по итогам переговоров, в котором спецпосланник утверждает, что работа над созданием конституционного комитета Сирии еще не завершена, и он проведет консультации с генсеком ООН Антониу Гутерришем 20 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2018 года в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога. По итогам этого важного мероприятия было принято решение о создании конституционного комитета. Этот орган должен подготовить новую конституцию Сирийской Арабской Республики, по которой затем должны состояться всеобщие выборы.

Предполагается, что конституционный комитет будет состоять из трёх одинаковых по численности групп — представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. Всего в комитет войдут 150 человек.