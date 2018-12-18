Итоги 2018 года: 15 ключевых достижений России

Руслан Хубиев, , 19:51 — REGNUM

Не секрет, что тотальная деморализация соперника во все времена была важнейшим методом ведения воин. И неважно, касается это горячего конфликта или, как в нынешние времена, — «холодной» вражды. В попытках воздействовать на возрождение России, ее стремительное возвращение к масштабу сверхдержав, англосаксонский мир и прочие заинтересованные стороны активно применяют излюбленный когнитивный прием — давление на мораль российского общества через русскоязычный интернет и прочие информационные подходы.

Буквально каждый день различные источники пытаются убедить россиян в том, что в «этой стране» всё априори плохо. Что каждый следующий год заводит государство в еще больший тупик. Что гордиться «русским» совершенно нечем и что у России исторически нет ничего своего. В действительности это — русофобская стратегия, и для развенчания ее доводов достаточно подытожить текущий год.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство, которое в 90-е годы называли «чёрной дырой» России и местом, куда инвестировать категорически запрещается, сегодня опережает в развитии все прочие отрасли нашей страны. Весь 2018 год агропромышленный сектор продолжал подъем, а к концу года стал самой быстрорастущей сферой российской экономики. Важно это не только в разрезе продовольственной безопасности, но и, безусловно, в имиджевом ключе. Страна впервые за долгие десятилетия экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, нежели продает оружия за рубеж.

За последние годы Россия превратилась из зависимого от продовольственного импорта государства в одного из важнейших игроков на мировом экспортном рынке. При этом за последние пять лет производство сельхозпродукции и ее экспорт выросли разом на 20%. Причиной такого роста явились не только удачно сложившиеся внешние обстоятельства, но и грамотная торговая и сельскохозяйственная политика самой нашей страны.

После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия, после чего в страну «хлынул» внешний импорт. Все «рыбные» места мгновенно заняли крупнейшие западные корпорации, обанкротив, скупив и не давая подняться внутреннему сектору страны. США сделали нам большое одолжение, перерезав доступ транснациональным компаниям на российский сельскохозяйственный рынок, поскольку конкурировать с ними на рыночных условиях отрасль была не способна.

Тем не менее сами по себе санкции не решили бы всех проблем, если бы задолго до этого, с 2005 года правительство не начало масштабные инвестиции и особые льготные кредитные вливания. К 2014 году на помощь подоспели экономические санкции Евросоюза и Америки, позволив Москве зеркально запретить импорт некоторых европейских и американских продуктов. В итоге уже в 2017 году Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а в 2018-м укрепила позиции и по другим секторам.

Рыбная ловля

Во второй половине 80-х годов добыча рыбы в РСФСР превышала 8 млн тонн вылова. На тот период это был третий в мире результат. После развала Советского Союза рыбная отрасль оказалась в тотальном хаосе. В частности, в 2004 году добыча упала до 3,06 млн тонн, а страна опустилась на 12-е место. После кризиса 90-х России пришлось сделать огромные усилия, чтобы возродить рыбную отрасль буквально с нуля.

К 2016 году страна вышла на шестое место в мире по данному показателю. А в 2018 году вылов рыбы впервые с 1992 года превысит 5 млн тонн. И это не хищнический прирост, наблюдавшийся ранее, а увеличение вылова на фоне повышения объемов разведения товарной рыбы в стране. За год её объемы выросли на 6% разом. По инвестиционной программе на ближайшие годы заложены к постройке 33 новых рыбопромысловых судна и 22 береговых завода.

Информационная безопасность

В декабре 2018 года в России была подписана крайне важная директива, согласно которой все госкомпании страны должны запланировать переход на отечественное программное обеспечение. В перечень подпадают компании, в которых государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров. Этот шаг должен быть реализован до 2021 года и не только предвосхищает аналогичные западные санкции, но и вливает в отечественную IT-индустрию новую жизнь и стабильный заказ.

Экономика

Важным достижением 2018 года в сфере экономики можно считать увеличение несырьевого экспорта России. Российский несырьевой неэнергетический экспорт достиг уровня в 150 млрд долларов — против 134 млрд в прошлом году. Западные санкции сделали свое дело и позволили предприятиям России поставить рекорд — наладить производство новой продукции и увеличить объем своих товаров за рубеж. Общая величина российского экспорта в 2018 году составит приблизительно 440 млрд долларов, а значит, объем российского несырьевого экспорта перевалит за треть.

В первом квартале 2018 года в 2,5 раза вырос экспорт железнодорожной техники, существенный рост показали автотовары и поставки «атомного» сектора. На 29% вырос экспорт холодильного оборудования, на 23% запорной арматуры. На 32% вырос экспорт электрических двигателей и генераторов, в 2,1 раза экспорт автомобильных кузовов. В 3 раза вырос экспорт полноповоротных экскаваторов. На 29% экспорт шариковых и роликовых подшипников. В 6,7 раза экспорт бензиновых двигателей. На 56% экспорт зерноуборочных комбайнов и многого другого…

Топливо, металлы, химия, высокотехнологичное оборудование — большинство показателей демонстрирует рост. По данным таможенной статистики, за первые 8 месяцев 2018 года общий внешнеторговый оборот России составил 445,4 млрд долларов США и по сравнению с январем-августом 2017 года увеличился на 20,8%. Не обошли успехи и развитие отдельных отраслей. Причем не только оборонной и сельскохозяйственной, но и таких направлений, как фармакология. За последние годы фармацевтика росла темпами от 15 до 25% в год.

Российской экономике удалось преодолеть шок от падения цен на нефть. Постепенно стало ясно, что делать с санкциями. Удалось избежать рецессии под гнетом внешнего давления, а запас прочности серьезно укрепился. Так, по итогам года международные резервы страны выросли на 37,4 млрд долларов, достигнув показателя в 462,1 млрд.

Это подушка безопасности, которая сегодня существует и во многом останавливает США от соблазна проигнорировать издержки союзников и надавить сразу всем. Лишает Вашингтон уверенности в том, что Россия не в состоянии выдержать подобное давление. На фоне традиционного для нашей страны низкого внутреннего и внешнего долга, это позволяет быть относительно самостоятельными даже в экономической сфере, при всей ее зависимости от американского доллара. Кроме того, средства, собираемые в «кубышку», откладывались не случайно, а с целью выполнения конкретных амбициозных задач.

Нацпроекты

Согласно майским указам президента от 2018 года, для реализации национальных проектов на ближайшие 6 лет будет выделена рекордная сумма в 28 трлн рублей. Риторика «прорыва», звучавшая весь 2018 год, на фоне этих цифр становится не случайной. В майских указах от 7 мая Владимир Путин призвал к экономическому рывку, в августе нынешнего года — к научно-техническому, а данную астрономическую сумму, по словам лидера страны, государство консолидировало в течении несколько последних лет для четких целей.

По всей видимости, именно воплощение данных нацпроектов по 13 направлениям и должно обеспечить стране комплексный рывок. До 2024 года в перечень задач входят демография, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, здравоохранение, цифровая экономика, наука, культура, производительность труда, поддержка предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса, международная кооперация, а также экспорт. Рывок ждет отмашки, а отмашка в свою очередь ожидает ясности в мировой экономике и арене геополитического противоборства.

Демография

В 2018 году в России стартовала программа «Десятилетие детства». Это стратегия, которая выражается в поддержке молодых, многодетных и малообеспеченных семей. Свою эффективность за этот год она действительно показала. Вступившие в силу с 1 января законы позволили гражданам России получать ежемесячные выплаты при рождении либо усыновлении первого и второго ребенка, продлили и расширили программу материнского капитала на второго и последующих детей.

В целом и другие выплаты для малообеспеченных и многодетных семей также были заметно расширены. Очевидно, что такая политика стимулирует выправление рождаемости, а значит, позволяет наконец постепенно закрыть страшную демографическую яму «от дружбы» с Западом в 90-х годах. Не случайно на национальные проекты «Демография», «Образование», «Наука» и «Здравоохранение» за шесть будущих лет будет вложено более 6 трлн.

Идеология и патриотизм

С 2018 года началась долгожданная системная работа по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания в России. Планы по реализации государственной программы уже начали воплощаться в жизнь. Весь год активно велась господдержка детских и юношеских патриотических и военно-патриотических организаций, развивалось поисковое движение.

Зародилась традиция участия школьников в Юнармии. В числе приоритетных направлений обозначилась поддержка добровольческого и волонтерского движения. Стали наконец использоваться методы, которые ранее применялись Западом против нас — открытие НКО при государственной поддержке. Только в текущем году некоммерческие организации патриотического направления получили гранты более чем на 520 млн рублей. Расширение списка общественных проектов такого типа продолжится до 2020 года.

Также важно отметить, что 2018 год был сделан годом добровольца не случайно. Из-за постоянного негатива, льющегося на россиян из различных источников и ряда СМИ, многие в обществе стали забывать, насколько выигрышно менталитет России отличается от многих прочих. Для миллионов людей в 2018 году стало большой новостью, как много граждан и организаций добровольно участвовали в поиске пропавших, помощи соцучреждениям, поисково-исторической деятельности и так далее.

Из-за постоянной западной и внутренней антироссийской пропаганды люди начали верить, что никто в России даже руки ближнему не подаст, но всё, как обычно, оказалось неправдой. В людях живет коллективизм, и ему лишь нужны были возможности для проявления. По итогам Международного форума добровольцев порядка 90% граждан России поддерживает идею добровольчества и готовы участвовать в данной деятельности. А «армия» российских добровольцев уже насчитывает 14 миллионов человек.

Крымский мост

О символизме и значении этого проекта не упомянуть было бы просто странно. Одно из сложнейших инфраструктурных сооружений в России и Европе несет огромный смысловой аспект: тесное единение народа и преодоление трудностей уникального технического проекта. Преодоление — силами всей страны. Участие в проектировании и строительстве Крымского моста приняло 3 тысячи компаний, 200 крупных предприятий, шесть заводов металлоконструкций, более 30 мостотрядов со всей России, 1500 инженерно-технических работников и более 10 тысяч рабочих строительных специализаций. «Стройка века», которая для нашей страны оказалась крайне важна.

Чиновники и кадры

В 2018 году по всей России прошло масштабное обновление управленцев и кадров. Знаменитый «губернаторопад», выборы в законодательные собрания. В этих процессах появились новые лица, были запущенны кадровые проекты и конкурсы, позволяющие обновить несменяемую чиновничью когорту. Среди таких программ есть и «Лидеры России», и молодежные форматы: «Российское движение школьников — территория самоуправления».

Таким образом, сегодня можно говорить не только о привычной ротации управленческих кадров, но и о подготовке смены на новое поколение, начатой в 2018 году.

Чрезвычайно важным решением уходящего года стало и то, что губернаторы и профильные министры с 2019 года обязаны будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов. По словам министра финансов, со следующего года ведомством будет вестись прямой «мониторинг выполнения задач» с личностной ответственностью. На федеральном уровне персональную ответственность понесут вице-премьеры, далее — министры, а на уровне регионов — непосредственно губернаторы.

Для борьбы с «обнаглевшими чиновниками», которые делают провоцирующие общество заявления, Владимир Путин презентовал так называемый этический кодекс. Моральный свод для депутатов и чиновников страны. Глава государства призвал не хамить людям, быть примером для других и предупредил, что с этого года они буду нести прямую ответственность за свои слова и публичные поступки. Цитата: «пора включать мозги».

Чемпионат мира по футболу

ЧМ-2018 привлек миллионы болельщиков со всего мира, миллиарды зрителей, которые смотрели матчи из России на 12 новейших стадионах. Все эти люди открыли для себя совершенно новую страну и разорвали привычные русофобские стереотипы. Помимо экономических выгод, был совершен и прекрасный имиджевый рывок: болельщики, посетившие 11 субъектов Российской Федерации, увидели страну собственными глазами, сравнили с тем, что принято говорить о нас в западных СМИ, и понесли правду в народные массы.

Годы пропаганды для миллионов людей лопнули из-за соприкосновения с реальностью. Финансовые страшилки также не оправдали себя. На ЧМ-2018 Россия заработала на 200 млрд рублей больше, чем потратила, плюс сохранила масштабную инфраструктуру, которую будет эксплуатировать десятки лет.

Северный морской путь

СМП в 2018 году — это не только выгодный для России международный торговый маршрут и пояс безопасности, но и важнейшее достижение последних лет в вопросе внутреннего развития. Дело в том, что Северный морской путь является связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными районами страны, между Азией и Европой. Он объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири, формирует условия для инфраструктуры морских портов, железнодорожных и речных коммуникаций.

По сути, его развитие постепенно формирует нормальные условия жизни на северных территориях России, добычу полезных ископаемых, их транспортировку и экспорт, каботажное и транзитное судоходство. Да и в целом качественное освоение Севера обеспечивается именно Северным морским путем. Но что еще важнее, Арктика — это вызов. Для Великой державы необходимы великие проекты, а СМП — тот самый мобилизующий путь.

2018 год дал мощнейший старт этому движению, и Россия явно не собирается останавливаться, отыгрывая назад. Ледоколы, СПГ, аэродромы, суда арктического класса, порты и сопутствующая инфраструктура, военные базы, базы снабжения, спутниковые группировки и экологические программы — с большими сложностями, но работа кипит по всем фронтам. План развития Северного морского пути активно реализуется в жизни.

Космос

Сложности в коммерческих пусках и внутренней ревизии госкорпорации Роскосмос, к счастью, не отразились на выполнении его целевой функции — гособоронзаказе и госконтрактах на оборонку страны. Что же касается «гражданских» сложностей 2018 года, то во многом они стали полезным катализатором для глобальной чистки всех важнейших направлений деятельности организации. Чистки наподобие той, что в свое время была проведена в Министерстве обороны. Речь в 2018 году шла не только о закупочной деятельности организации, бюджетном процессе и вопросах ценообразования, но и о многих других вещах, необходимых для реанимации сектора и его эффективной работы.

Экология

Казалось, еще не так давно Россию в западной прессе описывали как оплот расхищения природных ресурсов. Но в 2018 году эксперты WWF еще раз подтвердили, что Россия с 2014 года является единственной крупной страной мира, биоресурсы которой (запасы леса, рыбы и прочих возобновляемых природных богатств) растут, а не уменьшаются.

«Атом»

Россия в 2018 году сохранила первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. Также ведутся значительные стройки и внутри России, в том числе сооружаются передовые реакторы на быстрых нейтронах и ведётся отработка замкнутого топливного цикла, резко увеличивающего ресурсную базу атомной энергетики страны.

Оборона и стратегическая стабильность

Финальным пунктом закономерно является российская армия. Щит страны, совершивший в 2018 году поистине глобальный рывок на опережение. Одним из основных событий в «оборонке» стала презентация президентом России новейших отечественных вооружений, работа над которыми до этого велась в строжайшей тайне.

Речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», боевом блоке «Авангард», ракете «Буревестник», подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон» и боевом лазере «Пересвет». Работа над некоторыми из этих систем началась сразу же, как только стало очевидно, что США не готовы идти на диалог, ни в вопросе размещения системы ПРО, ни в продвижении НАТО.

Планирующий боевой блок «Авангард», имеющий межконтинентальную дальность и скорость, превышающую число Маха более чем в 20 раз, поступит в российскую армию в начале 2019 года. Подводный беспилотник «Посейдон», также имеющий межконтинентальную дальность и скорость, кратно превышающую скорость самых современных торпед, возможно, уже тайно сидит на дне у берегов геополитического соперника.

Гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал» стоит на вооружении с середины года, как и лазерный боевой комплекс «Пересвет». «Сармат» — как самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, поступит в войска уже к 2020 году.

Весь перечень данных вооружений умножил на ноль планы Вашингтона по стратегии «мгновенного обезоруживающего удара», а также сделал ПРО в ЕС бессмысленной. Оборонная доктрина нашей страны ясно показывает, что в случае любой агрессии НАТО ответ получат непосредственно США, а наличие новейших средств для реализации этого решения перевело предупреждение Москвы из теории в реальность.

Кроме того, список российских оружейных новинок 2018 года не ограничивается разработками, представленными президентом в марте. Буквально в декабре стало известно об успешном завершении испытаний комплекса разведки «Пенициллин». Система предназначена для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет. При этом система способна одновременно корректировать стрельбу собственной артиллерии. Это очевидный сигнал желающим активизировать военные действия со стороны Украины, при том, что, согласно информации разработчиков, комплекс получает координаты одиночной цели менее чем за пять секунд.

Уходящий год также запомнится подписанием контрактов на поставку новейших вооружений, в частности 132 боевых машин Т-14 и Т-15 (боевая машина пехоты) на базе платформы «Армата». Маневрами «Восток-2018», ставшими крупнейшими в новейшей истории России, созданием главного военно-политического управления, ростом экспорта вооружений в 2018 году и многим другим…

Как видно, у россиян имеется огромное число поводов для гордости Россией, а у России — населением страны. Успехи нашей Родины лежат на поверхности, и осознание их наличия — путь к гармонии внутри страны. Если по нему пойдут большинство наших соотечественников, это обеспечит мир и процветание России, и тогда никакие информационные вбросы будут не важны.