На Украине ввели штрафы за травлю в школах

Киев, , 19:55 — REGNUM Закон, вводящий штрафы за травлю в школах, приняла Верховная рада, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, за травлю (буллинг) в школе вводится штраф в размере 850−1700 гривен (2−4 тыс. рублей) либо наказание в виде общественных работ на 20−40 часов. Также штраф положен для директора школы, который не доложит полиции о случаях травли, произошедших в его школе. Также директор должен будет предоставить психолого-педагогические услуги тем, кто осуществлял травлю, или тем, кто стал жертвой травли.

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который вводит ответственность за травлю на рабочем месте.