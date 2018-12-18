Вторник, 18 Декабря 2018 года
21:06:14 МСК

На Украине ввели штрафы за травлю в школах

Политика

Также о фактах травли должен будет сообщать директор школы

На Украине ввели штрафы за травлю в школах
© ИА REGNUM
Школа

Киев, 18 декабря 2018, 19:55 — REGNUM  Закон, вводящий штрафы за травлю в школах, приняла Верховная рада, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, за травлю (буллинг) в школе вводится штраф в размере 850−1700 гривен (2−4 тыс. рублей) либо наказание в виде общественных работ на 20−40 часов. Также штраф положен для директора школы, который не доложит полиции о случаях травли, произошедших в его школе. Также директор должен будет предоставить психолого-педагогические услуги тем, кто осуществлял травлю, или тем, кто стал жертвой травли.

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который вводит ответственность за травлю на рабочем месте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить